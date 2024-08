Rugby Championship: il Sudafrica batte l’Australia 33-7

agenzia

Wallabies mai in gara. Springboks travolgenti a Brisbane

ROMA, 10 AGO – I campioni del mondo del Sudafrica hanno battuto l’Australia 33-7 nella partita di apertura del Rugby Championship sabato a Brisbane: gli africani hanno segnato cinque mete contro una soltanto degli australiani. Dopo essersi portati sul 21-0 all’intervallo con tre mete convertite, i sudafricani hanno sono andati a mete altre due volte nel secondo periodo mentre i Wallabies si sono arresi di fronte allo strapotere degli avversari. L’unica meta dell’Australia è arrivata in ritardo quando gli Springboks giocavano con 13 uomini per i cartellini gialli a Malcolm Marx e Marco van Staden. Si tratta della prima vittoria degli Springboks al Suncorp Stadium dal 2013 e la quarta a Brisbane. I Wallabies, sotto la guida del nuovo allenatore Joe Schmidt, avevano iniziato il 2024 con due vittorie contro il Galles e una contro la Georgia. Il Sudafrica ha avuto tutto il possesso e non è stata una sorpresa quando hanno le marcature dopo soli 10 minuti grazie ad una azione del capitano Siya Kolisi.

