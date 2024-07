Rugby: il campionato torna il 12 ottobre, donne in campo il 27

agenzia

Calendario da Consiglio Fir. Finale uomini 31 maggio o 1 giugno

ROMA, 30 LUG – Il campionato di rugby in Italia ripartirà con la Serie A Elite maschile il 12 e 13 ottobre prossimi. La finale del torneo è prevista allo Stadio Lanfranchi di Parma nel fine settimana 31 maggio-1 giugno. Le formule e le date della stagione dei tornei nazionali decise nel Consiglio della Federazione (Fir) prevedono anche il debutto della massima divisione femminile della palla ovale, la Serie A Elite, il 27 ottobre; la gara per assegnare il tricolore si giocherà il 10 o l’11 maggio. Le squadre di Serie A Elite e Serie A maschili si affronteranno già il 21 e 22 settembre nei barrage di Coppa Italia. La Coppa Conference inaugurerà invece il 6 ottobre la stagione femminile. Nel girone unico della Serie A Elite Maschile sono inserite 10 formazioni: HBS Colorno, Valorugby Emilia, Sitav Rugby Lyons, Fiamme Oro Rugby, Lazio Rugby 1927, Rugby Viadana 1970, Mogliano Veneto Rugby, Rangers Vicenza, Petrarca Rugby, Femi-CZ R. Rovigo Delta. Le prime quattro classificate al termine della regular season accedono alla fase Play Off. Semifinali 10/11 maggio (andata) e 17/18 maggio (ritorno), finale il 31 maggio / 1 giugno. Otto le squadre della Serie A Elite Femminile: Benetton Rugby, Valsugana Rugby Padova, Arredissima Villorba, CUS Milano Rugby, Iveco CUS Torino Rugby, Volvera Rugby, Furie Rosse Rugby Colorno, Unione Rugby Capitolina. Le prime due classificate al termine della regular season accedono alla finale.

