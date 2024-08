Rugby: il mitico stadio di Twickenham sarà “sponsorizzato”

agenzia

Per la prima volta dal 1907 avrà nome dello sponsor

ROMA, 06 AGO – Il leggendario stadio di rugby di Twickenham, nei sobborghi di Londra, prenderà il nome di una compagnia assicurativa. Lo ha annunciato la Federazione inglese di rugby. Per la prima volta dalla sua costruzione nel 1907, lo stadio da 82.000 posti sarà rinominato Allianz Arena in un accordo che, secondo la Federazione inglese, sarà “trasformativo” per il gioco. La prima partita giocata nello stadio con il suo nuovo nome, a Twickenham, vedrà le squadre femminili di rugby d’Inghilterra e della Nuova Zelanda affrontarsi il 14 settembre. La Federazione non ha rivelato l’importo pagato da Allianz per i diritti di denominazione, ma ha insistito sul fatto che le somme coinvolte erano “significative”. “Siamo molto lieti di ampliare la nostra partnership con Allianz, che ci consente di investire maggiormente nel rugby professionistico e amatoriale”, ha dichiarato Bill Sweeney, direttore generale della RFU.Questa è l’occasione per celebrare il nostro orgoglioso patrimonio sportivo e allo stesso tempo svilupparlo per il futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA