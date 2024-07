Rugby: Italia batte Giappone 42-14 nell’ultimo test match estivo

agenzia

A Sapporo 5 mete degli azzurri, di nuovo in campo a novembre

ROMA, 21 LUG – La nazionale di rugby ha concluso la stagione e il tour estivo nel Pacifico battendo 42-14 il Giappone a Sapporo. Il ritorno dopo sei anni alla vittoria in terra nipponica sul XV di casa porta in positivo il bilancio della lunga trasferta nella finestra internazionale, cominciata con la sconfitta a Samoa e proseguita con i successi su Tonga e sulla rappresentativa giapponese. Domani la nazionale rientrerà in Italia e tornerà in campo in autunno, il 9 novembre, al BluEnergy Stadium di Udine contro l’Argentina, nel test-match inaugurale delle Autumn Nations Series 2024. La partita odierna ha visto l’Italia padrona del campo nel primo quarto, portandosi sul 17-0 con una meta di Capuozzo e una di Page-Relo, entrambe trasformate da Paolo Garbisi, precedute da un piazzato dello stesso Page-Relo. Pur trovandosi poi in inferiorità numerica per un giallo a Vintcent, gli azzurri hanno allungato ancora con una meta di Zambonin, anche questa trasformata da Garbisi, per il 24-0. Il Giappone tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo ha accorciato le distanze (14-24) con due mete del centro Riley, favorite da altrettante distrazioni della difesa italiana. Poi un’altra inferiorità numerica, per un giallo a Trulla, non ha pesato in negativo sul punteggio per l’Italia che ha anzi allungato con due punizioni di Page-Relo per il 30-14. Alessandro Garbisi, entrato a dirigere la mischia a 20′ dalla fine per Page-Relo, è andato a sua volta in meta, mentre la quinta marcatura è arrivata a tempo scaduto con Vintcent.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA