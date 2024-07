Rugby: l’Italia batte 36-14 Tonga in amichevole

agenzia

Dopo il ko con Samoa. Il 21 test con il Giappone a Tokyo

ROMA, 12 LUG – Buona prestazione per l’Italia del rugby nella seconda gara del tour nelle isole del Pacifico. Gli uomini di Gonzalo Quesada si sono imposti per 36-14 su Tonga a Nukualofa, la capitale delle Isole Tonga. Un riscatto dopo la sconfitta per 33-25 rimediata contro Samoa. L’Italia ha iniziato bene l’incontro chiudendo la prima frazione sul 15-0 grazie a due mete di Jacopo Trulla e Monty Ioane. Nel secondo tempo altre tre mete con la firma di Michele Lamaro, Alessandro Garbisi e un’ultima di rigore a fine partita. Per Tonga due mete grazie a Viliami Taulani e Fetuli Paea. Prossimo avversario per gli azzurri il Giappone il 21 luglio a Tokyo.

