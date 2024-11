Rugby: Quesada “Georgia ha una difesa forte, stare concentrati”

agenzia

Ct azzurro su tante novità "molte già decise, altri non al 100%"

ROMA, 15 NOV – “Ho sentito tanto parlare della sconfitta di Batumi, una partita che l’Italia ha sbagliato, è vero ma non la vedo come una vergogna. la Georgia sta crescendo, hanno una passione incredibile”. Così il ct dell’Italrugby, Gonzalo Quesada, in vista del match di Autumn Nations Series, domenica prossima a Genova, contro i georgiani, che nel 2022 a casa loro batterono gli azzurri. “Conosco molto bene il rugby georgiano, molti hanno giocato e giocano in Francia, e sono tutti bravi. Hanno messo in difficoltà gli All Blacks XV (la seconda selezione neozelandese, ndr.), hanno una difesa molto forte, dovremo restare concentrati” ha sottolineato il tecnico, che per la sfida ha cambiato otto su 15 dei giocatori scesi in campo con i Pumas. “Avevamo già deciso che avremmo invertito le prime linee tra quelli che hanno giocato con i Pumas e la Georgia – ha spiegato Quesada -. Riccioni è rientrato in gruppo ma abbiamo preferito Ceccarelli che invece è al 100%. Abbiamo fatto lo stesso discorso con Ruzza e Zambonin, quindi spazio a Favretto che ha fatto un buonissimo inizio di stagione”. Sulla scelta in mediana, l’argentino ha detto che “Page-Relo aveva un piccolo problema alla tibia e non era al 100%, Garbisi e Fusco stanno bene. E’ importante mantenere l’idea della rotazione e non fare tre match con gli stessi 23, coinvolgendo più giocatori senza cambiare la nostra idea di gioco. Page-Relo è un grande piazzatore dalla distanza ma in campo abbiamo Trulla e anche Gallagher è un’opzione. Il piazzatore principale sarà Paolo Garbisi con Marin in panchina e Trulla o Gallagher come opzioni per i calci da lontano”, ha concluso Quesada.

