Rugby: Quesada ‘la nazionale vuole essere fonte d’ispirazione’

Ct azzurro: "Servono più bambini appassionati del nostro sport"

ROMA, 21 GEN – “Con le vittorie si creano nuove aspettative ma questa deve essere una motivazione in più. Vogliamo essere fonte d’ispirazione per tutti coloro che ci seguono, fieri e pronti a rispondere al meglio a queste aspettative. La nostra sfida è continuare ad essere consapevoli della nostra qualità. Sappiamo che siamo un po’ indietro per quanto riguarda la profondità della rosa, ma questo non cambia la nostra voglia di prepararci al 120%. Vogliamo performare meglio perché possiamo farlo, l’obiettivo per questo torneo è andare ancora più lontano. Saremo sicuramente una squadra difficile da battere”. Così Gonzalo Quesada, a margine della presentazione del “Sei Nazioni” a Roma, fissa l’obiettivo della nazionale italiana nel torneo. “Ora abbiamo giocatori che iniziano a vincere anche nelle loro franchigie, ma abbiamo bisogno di più bambini che giocano a rugby diffondendo questo sport. Per il futuro del rugby dobbiamo cercare di far crescere i giocatori, così come le franchigie, per avvicinarci al livello delle altre nazioni”, prosegue Quesada. Infine, parlando della disponibilità dei giocatori, il tecnico azzurro ammette come sia frustrante che gli altri allenatori possano disporre di “42 giocatori al seguito, mi piacerebbe avere come loro altri 10 giorni con tutto il gruppo per preparare la partita. Sto cercando di lavorare in maniera diplomatica per farli partire meno possibile. Ma sento nei ragazzi la voglia di dimostrare quanto fatto”, conclude.

