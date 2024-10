Rugby: Quesada “sfide giganti a novembre, opportunità crescita”

agenzia

Per Italia a novembre test match con Pumas, All Blacks e Georgia

ROMA, 23 OTT – “Ci attende un novembre affascinante, con tre sfide gigantesche. L’Argentina arriva dal miglior Championship della sua storia, gli All Blacks sono gli All Blacks e con la Georgia sarà una enorme battaglia, come due anni fa a Batumi. Abbiamo di fronte una nuova opportunità di crescita, di sviluppo del cammino che abbiamo intrapreso da inizio anno col Sei Nazioni”. Così il ct della nazionale di rugby, Gonzalo Quesada, alla presentazione a Milano dei test-match di novembre, che si apriranno il 9 novembre con i Pumas a Udine. Gli azzurri affronteranno poi la Georgia, domenica 17 novembre a Genova, e la Nuova Zelanda, sabato 23 all’Allianz Stadium di Torino. “Da domenica saremo in raduno a Roma per iniziare a prepararci con una rosa di giocatori che ha meritato la convocazione – ha proseguito il ct -. Non avremo più di quattro allenamenti prima dell’esordio con l’Argentina e ogni fase della preparazione sarà capitale per arrivare al meglio. Sarà un novembre impegnativo e aspetto con emozione l’inizio di questa nuova fase del nostro percorso”. “Per me e per il Consiglio Federale insediatosi lo scorso 15 settembre è una grande emozione poter accompagnare la Nazionale in questo novembre internazionale – ha dichiarato il presidente della Federugby, Andrea Duodo, -. Non siamo i capitani o gli allenatori di questa squadra, lasciamo a Gonzalo ed agli Azzurri che ha scelto per queste partite lavorare al meglio. Troveremo sulla nostra strada due avversari di altissimo profilo e una Georgia con cui sono sicuro Michele e compagni vorranno far dimenticare la serata di due estati fa a Batumi”, ha concluso. Le tre partite – denominate Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series 2024, dal nome del main sponsor delle nazionali seniores Fir- saranno trasmesse tutte in diretta in chiaro su TV8 o Cielo e Sky Sport ed in streaming su NOW.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA