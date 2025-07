Rugby: ‘Summer Series’; Sudafrica-Italia 45-0

agenzia

Azzurri travolti dagli Springboks che giocano in 14 dal 22' pt

ROMA, 12 LUG – Sudafrica-Italia 45-0 (24-0) in un test match delle ‘Summer Series’ giocato al Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth davanti a 44.282 spettatori. Sette le mete messo a segno dagli Springboks, con Williams, Van der Merwe (2), Moodie, Marx, Mapimpi e Wessels. La nazionale di casa ha giocato in inferiorità numerica dal 22′ pt per il cartellino rosso (espulsione definitiva senza possibilità di rimpiazzo) a Wiese, colpevole di aver colpito alla testa Fischetti. Per gli azzurri del ct Gonzalo Quesada si è trattato del terzo e ultimo impegno del loro tour estivo.

