Rugby: Test Match; Namibia-Italia 6-73

agenzia

Undici mete degli azzurri, la più ampia vittoria in trasferta

ROMA, 27 GIU – Namibia-Italia 6-73 (6-40) in un test match del tour estivo giocato a Windhoek. Undici le mete messe a segno dagli azzurri, con Trulla (3), Marin, Gesi, Menoncello, Fusco, Spagnolo, Varney più due mete di punizione decise dall’arbitro gallese Brace per irregolarità commesse dai namibiani. Per gli azzurri questa di oggi è stata la vittoria in trasferta con lo scarto maggiore della loro storia.

