Runjaic, avversari sappiano che Udine sarà spiacevole per tutti

'Tre punti fondamentali, io ho cercato di fare scelte corrette'

UDINE, 05 OTT – “I nostri avversari devono sapere che a Udine sarà spiacevole per tutti giocarci contro”. Lo ha detto Kosta Runjaic in conferenza stampa commentando la vittoria casalinga sul Lecce. “Per noi era una partita molto importante, 3 punti obbligatori da fare, in casa era fondamentale – ha aggiunto il tecnico dell squadra friulana -, abbiamo mostrato buona qualità, ma non mi è piaciuto il primo tempo, non abbiamo giocato la palla abbastanza velocemente. Nella ripresa, dopo l’autocritica dei calciatori negli spogliatoi, abbiamo fatto meglio e meritato di vincere. Meriti miei nel successo? Penso che siano i calciatori a fare la differenza, ho solo cercato di fare le scelte corrette come lo spostamento di Zemura a destra con l’inserimento di Kamara”, ha concluso.

