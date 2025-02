Runjaic “gesto di Lucca andava punito, regole si rispettano”

agenzia

"Ne parleremo in settimana, più facile farlo con la vittoria"

LECCE, 21 FEB – “Si è trattato di una sua scelta. E’ stata una storia che è andata avanti troppo tempo in campo, normale che ci sia una gerarchia di rigoristi con Thauvin che era il rigorista designato. Poi Lucca ha battuto un rigore splendido, ma il gesto andava punito, non mi piace chi non rispetta le regole”. Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Kosta Runjaic, commentando a Dazn la discussione tra i suoi giocatori in campo per battere il rigore decisivo e la sua decisione di richiamare in panchina l’attaccante. “Se mi è mai capitato qualcosa del genere nella mia carriera? Situazioni del genere accadono spesso nei campi di calcio, ma ciò che non mi è piaciuta è stata l’insubordinazione a quanto stabilito – ha affermato ancora il tecnico tedesco -. Ci sarà modo di parlarne in settimana e grazie a questa vittoria sarà più facile farlo”. “Grazie ai 200 tifosi presenti da Udine per una lunga trasferta. E’ stata una partita difficile, in un campo difficile. Dobbiamo giocare da squadra, fare una prestazione di squadra e nessuno è più grande della squadra. Con calma e serenità ne parleremo internamente in settimana”.

