Runjaic, il Como è una squadra offensiva, vogliamo fare punti

agenzia

Il tecnico dell'Udinese: 'Thauvin gioca, Sanchez non so'

UDINE, 19 GEN – “Il Como gioca in maniera molto offensiva, cerca sempre di avere il controllo della palla con passaggi corti e un pressing alto. Hanno una chiara idea, da grande squadra. Non è una neopromossa come le altre. Attraverso le loro risorse hanno l’obiettivo di puntare in alto il più velocemente possibile. Sono difficili da affrontare, sono due rose che negli ultimi mesi sono migliorate e nella giornata di domani cercheranno di mettere sul campo il loro stile di gioco. Vogliamo portare a casa dei punti, dovremo fare in modo di avere un grande possesso palla perché loro prediligono avere il controllo”. Lo ha detto Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando il Monday night dell’Udinese in riva al lago. “Stiamo lavorando su diverse possibilità e alternative di gioco – ha aggiunto -. Dobbiamo avere stabilità in base al sistema di gioco che utilizziamo. Al momento non abbiamo ancora raggiunto il livello per variare da un sistema all’altro”. Circa la sostituzione dell’infortunato Ehizibue, il tecnico tedesco ha ricordato che “Rui Modesto ha fatto una buona prestazione in una gara difficile come quella contro l’Atalanta. Sta migliorando ma deve ancora crescere, sicuramente è una possibilità ma anche Zemura può giocare in diverse posizioni del campo. Non è male neanche con il piede destro. Kristensen non ci abbiamo pensato troppo a farlo giocare a destra, vogliamo dargli una certa possibilità per farlo crescere ancora di più”. Nessuna anticipazione sulla coppia di attacco con il rientro di Lucca dalla squalifica: “C’è un detto che dice ‘squadra che vince non si cambia’ ma con l’Atalanta abbiamo pareggiato. Sanchez-Thauvin hanno giocato molto bene con grande armonia mostrando la propria qualità e sono ancora in grado di farlo. Sicuramente Florian giocherà ed è in grande forma. Ha lavorato molto per la squadra e si è mosso molto occupando tutte le posizioni sul campo. Poi vedremo se avremo altri giocatori offensivi o ci accontentiamo solo di uno”. Ultima battuta su Pafundi: “È tornato qui a Udine e si sta allenando bene – ha spiegato l’allenatore dei friulani – è possibile che possa cominciare a giocare nelle prossime gare. Non voglio stare a parlarne troppo ma è un ragazzo di grande professionalità e con grande futuro davanti a sé. Per realizzarsi deve fare molto ancora, ci parliamo molto e c’è un programma speciale per lui che non riguarda solo la tattica ma anche la preparazione del fisico. Deve mettere su un po’ di struttura, per noi è molto importante dargli la fiducia necessaria che poi deve essere ripagata quando verrà impiegato”.

