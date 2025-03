Runjaic, Lucca si è scusato, domani gioca

agenzia

Non ancora risolto il rebus sul portiere titolare

UDINE, 28 FEB – “Ne abbiamo parlato a livello interno e Lucca si è già scusato anche pubblicamente, citando la frase ‘Volevo essere un duro’ sui social. Sono episodi negativi che però possono avere riflessi positivi: abbiamo posto l’accento sul fatto che il gruppo viene prima di tutto, i valori che rappresentiamo devono farli tutti propri. E’ un singolo caso, non bisogna andare oltre rispetto a quanto accaduto nella singola partita, c’è una buona atmosfera in squadra. Lucca è stato molto attivo negli allenamenti: mi aspetto che domani lavori molto per la squadra e che sia pericoloso in zona gol, spero che possa fornire una buona prestazione e che possa segnare il maggior numero di gol possibili, per lui e per noi”. Lo ha detto Kosta Runjac, in conferenza stampa, chiudendo definitivamente la questione del rigore “rubato” di Lecce, alla vigilia della gara dell’Udinese con il Parma. Nessuna anticipazione, invece, su chi sarà il portiere titolare: “Ci dispiace molto per quanto successo a Sava, è stato operato e speriamo che possa essere a disposizione entro la fine di questa stagione. Purtroppo, è un qualcosa che fa parte del calcio, gli infortuni possono capitare anche durante gli allenamenti. Sava stava migliorando, era importante per noi. Ora dobbiamo pensare ad altre soluzioni, posso garantire che domani ci sarà un portiere all’altezza, ma non vi dico chi: ci sono elementi a favore sia di Piana sia di Padelli. Sono rilassato, vedo una squadra che difende insieme, sveglia e aggressiva. Il portiere dovrà comunicare bene con i compagni, valuteremo ancora un attimo”. Dalla prossima settimana tornerà anche Okoye: “Si sta allenando individualmente – ha confermato il tecnico tedesco -, presto sarà in gruppo. Vedremo di quanto tempo avrà bisogno per essere di nuovo convocabile. Sta lavorando duramente, anche con i fisioterapisti, pensiamo che possa tornare a disposizione con grande energia”. Quanto agli avversarsi, “troviamo un Parma che ha cambiato allenatore da poco e che ha ottenuto i tre punti contro il Bologna, una squadra di qualità. Sono pericolosi sui calci d’angolo e nelle transizioni, dovremo far girare bene il pallone, senza concedere molto sulle palle inattive. Sappiamo che il Parma sa stare compatto, dovremo essere pazienti, muovendoci molto con il pallone, poi ovviamente sarà importante lavorare bene sulla tre quarti offensiva, diventando pericolosi. In questo sarà fondamentale proprio Lucca, attraverso la sua forza e il suo stile di gioco”.

