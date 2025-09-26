Ryder Cup: l’Europa conduce 3-1 dopo i match della mattina

agenzia

In visita anche il presidente statunitense Donald Trump

ROMA, 26 SET – L’Europa sta conducendo 3-1 contro gli Stati Uniti dopo gli incontri della mattina della prima giornata della Ryder Cup a Farmingdale, vicino a New York. Nonostante il clamore assicurato dai tifosi locali, gli europei, vincitori della competizione due anni fa a Roma, hanno dominato i “foursomes”, partite a coppie in cui ogni coppia gioca una sola palla. Il presidente Usa Donald Trump, grande appassionato di golf, ha raggiunto i campi nel corso della mattinata mentre gli Stati Uniti erano in vantaggio 3-0. Nelle prime tre partite gli americani hanno vinto in totale solo quattro buche, nonostante la presenza del N.1 mondiale Scottie Scheffler, associato al N.3 mondiale Russell Henley, incassando una pesante sconfitta contro lo svedese Ludvig Aberg (N.16) e l’inglese Matt Fitzpatrick (N.29). L’eroe dei Masters Rory McIlroy, vincitore di quattro buche su birdie, ha fatto punto con Tommy Fleetwood contro Collin e Harris English. Gli Stati Uniti hanno salvato l’onore con Xander Schauffele e Patrick Cantlay, che hanno dovuto lottare fino all’ultima buca contro Robert MacIntyre e Viktor Hovland. L’Europa cerca un primo successo sul suolo americano dal 2012. Al termine dei tre giorni di competizione, gli europei hanno bisogno di 14 punti (su 28) per conservare il loro trofeo, gli Stati Uniti mirano a 14,5 punti per conquistarlo.

