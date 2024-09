Sacchi arbitra Udinese-Inter, per Toro-Lazio c’è Sozza

agenzia

Genoa-Juventus a Colombo, all'Olimpico 'fischia' Abisso

ROMA, 26 SET – E’ Sacchi l’arbitro designato per Udinese-Inter, partita di campionato in programma sabato alle 15. Per il match della capolista Torino, in campo domenica alle 12.30 contro la Lazio, è stato invece scelto Sozza. Genoa-Juventus di sabato alle 18 sarà diretta da Colombo, mentre domenica alle 15 per Roma-Venezia ci sarà Abisso. Per l’anticipo serale del sabato, Bologna-Atalanta, è stato scelto Rapuano.

