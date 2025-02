Sainz nuovo direttore della Grand Prix Drivers’ Association

agenzia

Prende il posto di Vettel, dimessosi lo scorso anno

ROMA, 23 FEB – Carlos Sainz è il nuovo direttore dell’associazione dei piloti di Formula 1, la Grand Prix Drivers’ Association. Lo spagnolo, che in questa stagione correrà con la Williams, prende il posto lasciato vacante dal quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, che si è ritirato dalla F1 alla fine del 2022 e si è dimesso l’anno scorso. In un post della GPDA su Instagram che annunciava la nomina, Sainz ha affermato: “Sono appassionato del mio sport e penso che noi piloti abbiamo la responsabilità di fare tutto il possibile per lavorare con le parti interessate per promuovere lo sport sotto molti aspetti. Quindi sono molto felice e orgoglioso di fare la mia parte assumendo il ruolo di direttore nella GPDA”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA