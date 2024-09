Sainz “più veloci in qualifica che in gara, vediamo a Baku”

agenzia

"Le quattro pole qui di Leclerc dato statistico molto positivo"

ROMA, 12 SET – “E’ un dato statistico molto positivo vedere qui quattro pole di Charles (Leclerc, ndr), che sappiamo essere un esperto a Baku. E’ una opzione importante per raggiungere un altro podio o un’altra vittoria. Se ce la faremo è un’altra cosa”. Carlos Sainz così si è espresso a Sky sulla gara che si corre domenica in Azerbaigian. “Quest’anno andiamo più veloci in gara che in qualifica – ha sottolineato lo spagnolo della Ferrari – Vedremo se è così quest’anno”.

