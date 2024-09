Sala ‘dai club richieste su vincolo,valore dello stadio e tempi’

agenzia

Il sindaco, bando pubblico per vendita San Siro e aree

MILANO, 13 SET – Nell’ incontro tra vertici di Milan e Inter e sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sul futuro di San Siro i club hanno fatto tre richieste al Comune, prima di dire con certezza che proseguiranno con il progetto di realizzare il nuovo stadio accanto al Meazza. “Le squadre chiedono qual è il valore di San Siro e delle aree”, che il Comune cederà, “noi ci aspettiamo in questi giorni una prima valutazione dell’Agenzia delle Entrate – ha detto Sala al termine dell’incontro -, partendo dal presupposto che non abbiamo nessuna intenzione di speculare su quel valore”. Inoltre Inter e Milan vogliono “capire in dettaglio quanto e come incide il vincolo della sovrintendenza” su San Siro, “in ottica di cambio della proprietà. La prossima settimana ci sarà un incontro con la soprintendenza”. La terza richiesta “è sui tempi per l’operazione: partendo da oggi i tempi, da qua al momento in cui loro possono diventare proprietari di stadio e di area”, ha precisato Sala. Secondo il sindaco sul tema del vincolo la proprietà di San Siro può incidere: “Credo che possa essere rimodulato, in parte il vincolo rimane – ha detto -. Ma che rimanga in mano pubblica o privata può cambiare la cosa”. Infine la proprietà di San Siro alle squadre che, ha spiegato Sala, passerà non attraverso una cessione del diritto di superficie ma una vendita. “Noi dovremo fare un bando pubblico in cui metteremo in vendita San Siro e le aree”, ha concluso Sala.

