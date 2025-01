Salernitana: arrivano Breda e Valentini, via ds Petrachi

agenzia

In panchina torna dopo 14 anni la storica bandiera granata

ROMA, 03 GEN – Rivoluzione totale in casa Salernitana. Dopo aver rescisso il contratto con il tecnico Stefano Colantuono, la società campana ha sollevato dall’incarico anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. I risultati deludenti, abbinati alle incomprensioni di questi mesi, hanno portato alla separazione. In giornata la società campana ha ufficializzato l’arrivo di Marco Valentini, ex ds dell’Ascoli che raccoglie l’eredità di Petrachi. In panchina invece si accomoderà Roberto Breda, storica bandiera del club granata che tornerà ad allenare la Salernitana dopo l’esperienza di 14 anni fa. Entrambi hanno firmato un contratto fino a giugno 2025 e saranno presentati domani in conferenza stampa. Roberto Breda sarà accompagnato dai collaboratori Vincenzo Melidona (allenatore in seconda) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico), che si uniranno al resto dello staff già sotto contratto. La Salernitana “comunica, altresì, di aver sollevato dall’incarico i signori Roberto Miggiano (allenatore in seconda), Giacomo Cofano (preparatore atletico) e Luca Spadafora (collaboratore tecnico), che avevano collaborato con le precedenti gestioni tecniche”.

