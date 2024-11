Salernitana: Colantuono torna ad allenare i granata

agenzia

Per il tecnico romano è la quarta volta nel club campano

SALERNO, 11 NOV – La Salernitana riparte da Stefano Colantuono. Il tecnico di Anzio subentra a Giovanni Martusciello, esonerato dopo il ko con il Bari. Per Colantuono si tratta della quarta esperienza sulla panchina granata dopo quelle delle stagioni 2018/19, 2021/22 e 2023/24 per un totale di 66 panchine. Il tecnico ha già lavorato in carriera con il direttore sportivo Gianluca Petrachi: è accaduto al Torino nella seconda parte della stagione 2009/10, culminata col raggiungimento della finale playoff in seconda serie. Colantuono vanta 241 panchine in cadetteria – tra stagione regolare e playoff – e tre promozioni sul campo in massima divisione, due con l’Atalanta e una col Perugia. L’allenatore – che attualmente era responsabile del settore giovanile granata – sarà presentato domani nella sala stampa dell’Arechi. Con lui ci sarà anche il ds Petrachi.

