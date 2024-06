Salta con l’asta ma finisce con testa e busto nella buca

agenzia

Al Meeting triveneto Atletica leggera a Trieste cade da 5,23m

TRIESTE, 23 GIU – Ha fatto il tradizionale salto con l’asta ma invece di atterrare sul materasso è caduto a terra finendo con busto e testa nella buca. E’ accaduto all’atleta bulgaro Evgeni Enev, di 22 anni, rimasto miracolosamente illeso se si esclude qualche lieve contusione. Lo rende noto la Tgr della Rai che sul caso ha fatto un servizio. Enev stava tentando di superare l’asticella alla quota di 5,23 nel corso del Meeting triveneto di Atletica leggera al campo di Cologna (Trieste). Ha fatto il salto ma al momento della discesa invece di atterrare sul soffice materasso, è caduto al suolo. Soccorso immediatamente, si è temuto un incidente dalle gravi conseguenze: il giovane è rimasto in uno stato di semincoscienza, poi è stato portato via in barella e, in ambulanza, all’ospedale. Poco dopo Enev ha ripreso a muovere la testa ma non parlava, e con il passare del tempo le sue condizioni sono progressivamente migliorate. I sanitari tuttavia gli hanno riscontrato una ferita, che hanno suturato con otto punti. Dopo averlo tenuto in osservazione per alcune ore, i sanitari infine hanno dimesso l’atleta visto che si era completamente ripreso. La gara dell’asta, intanto, era stata sospesa su richiesta della maggior parte degli atleti, scossi dall’incidente.

