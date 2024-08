Salta il trasferimento di Pubill all’Atalanta

agenzia

Riserbo sul mancato ingaggio dello spagnolo campione olimpico

BERGAMO, 12 AGO – L’Atalanta, attraverso uno scarno comunicato dal proprio sito ufficiale, ha confermato che l’esterno spagnolo Marc Pubill non vestirà il nerazzurro. Torna all’Almeria, con cui c’era l’accordo per 15 milioni e bonus più il 15 per cento sulla futura rivendita, dopo non aver passato le visite mediche. La società bergamasca, sull’argomento, tiene il più stretto riserbo. “Atalanta BC comunica che non è stato possibile perfezionare il trasferimento in nerazzurro del calciatore Marc Pubill Pagés”, recita la nota. Giunto alla clinica milanese La Madonnina domenica mattina, il giocatore, classe 2003 e fresco campione olimpico ai Giochi di Parigi, è stato sottoposto a un supplemento di visite in data odierna che hanno dato esito negativo.

