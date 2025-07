Salvini, il Milan? Gol di luglio contano meno di zero

agenzia

'Se Allegri mi soddisfa? Parliamone a metà campionato'

CERVIA, 31 LUG – “I gol di luglio contano meno di zero, mi interessano i gol di settembre. Su Allegri vi posso dire se sarò soddisfatto a metà campionato perché diciamo che nell’ultimo periodo la società non ha regalato grandi emozioni ai tifosi, anzi, anzi. Vediamo, giudizio sospeso”. Così, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, noto tifoso milanista ha replicato a chi gli chiedeva un commento sulla squadra di Massimiliano allegri che ha vinto 9-0 in amichevole con gli australiani del Perth-Glory.

