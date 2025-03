Salvini ‘stadi? Felice di poter contribuire ad accelerazione’

agenzia

'Noi facciamo le norme, poi però c'è anche un tema di territori'

ROMA, 05 MAR – “Sono contento di poter accelerare, semplificare e sburocratizzare sul tema delle nuove infrastrutture, poi dipende anche dai territori. Penso a Milano che ha perso cinque anni per il nuovo San Siro per poi tornare alla proposta iniziale di Milan e Inter. Noi possiamo fare le norme migliori, ma poi c’è anche un tema legato ai territori”. Così il vicepremier Salvini in conferenza stampa in Senato. “C’è poi un tema importante che riguarda le sovrintendenze, nessuno vuole togliere loro le competenze, ma ridurre la soggettività perché non tutti gli edifici vecchi 70 anni vanno protetti, ce ne sono alcuni a Roma e Milano che sono un obbrobrio”, ha concluso.

