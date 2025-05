Samp in C: Bedin ‘dispiace, anche per la gente doriana’

agenzia

N.1 Serie B 'Triste per città che ha fatto storia del calcio'

ROMA, 14 MAG – “La Sampdoria in Serie C? Sono le dinamiche sportive che portano i risultati positivi o negativi. In questo caso un risultato triste per una squadra che ha fatto la storia del calcio italiano”. Lo dice il presidente della Lega B, Paolo Bedin, commentando a margine di un evento Special Olympics a via Allegri la retrocessione della Sampdoria. “Spiace per la Samp e per la gente doriana, l’ auspicio è che torni presto in alto”, ha aggiunto. E poi ancora: “Se è una somma di errori e scelte sbagliate non spetta a me dirlo. Sono tante le variabili e le dinamiche che compongono successo o insuccesso di una stagione sportiva. Penso lo sappiano anche alla Sampdoria e sicuramente è un’analisi che andrà fatta”.

