Samp in C: capitano scudetto ‘il cuore dei tifosi non retrocede’

'Dolore lenito solo da una pronta e solida riorganizzazione'

GENOVA, 14 MAG – “È un grande dolore, ma il cuore dei tifosi sampdoriani non retrocede mai”. Così l’ex capitano della Sampdoria dello scudetto Luca Pellegrini commenta la retrocessione in Serie C della squadra per la prima volta nella sua storia. “Per chi ha indossato, vissuto e sentito i colori della Sampdoria come una parte di sé e li sente ancora tatuati sulla pelle, vedere la squadra retrocedere in Serie C è un dolore immenso – continua Pellegrini -. Un colpo difficile da digerire, che lascia un segno profondo. Un forte dolore sportivo ed emotivo che speriamo possa essere lenito solo da una pronta e solida riorganizzazione da parte della società, con l’obiettivo di riportare questo glorioso club nelle categorie che più gli competono. Avendo vissuto gli anni più belli della Sampdoria, posso dire con certezza che ciò che questa squadra non perderà mai è l’amore incondizionato dei suoi tifosi. Un legame che è stato forte, presente e indistruttibile, tanto nelle vittorie più gloriose della Samp d’oro quanto nelle ultime difficili battaglie, per evitare questa incredibile retrocessione. La Sampdoria riparta dai suoi tifosi, dai veri sampdoriani, che sono sempre stati il cuore di questa squadra”.

