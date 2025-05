agenzia

Anno nero finisce nel modo più amaro, lacrime in campo

ROMA, 13 MAG – Juve Stabia-Sampdoria 0-0 nel recupero della 34/a giornata di Serie B. Con questo risultato la squadra blucerchiata retrocede in Serie C per la prima volta nella sua storia. Finisce così nel modo più amaro la stagione più nera del club doriano, con le lacrime in campo dei suoi giocatori.

