Sampdoria; Donati, partire subito forti. Il passato è passato

GENOVA, 21 LUG – “Si parte con l’idea di andare forte, impossibile predire il futuro, ma si andrà forte dall’inizio. C’è già tanto entusiasmo. Il passato è passato, per me e per la squadra, inutile perdere energie su quello. Serve solo a guardare ai propri errori e non farli più” Massimo Donati nuovo tecnico della Sampdoria non ha dubbi nel primo incontro con i media. Parla chiaro e senza paura consapevole che l’ultima stagione della Sampdoria è stata un vero incubo. Ma per l’allenatore blucerchiato è arrivato il momento di voltare pagina. “Serviranno impegno, sudore e fare le cose per bene. Non si promette nulla, si gioca per vincere la prossima partita e poi quella dopo-ha aggiunto Donati al terzo giorno di allenamenti con la Sampdoria-. Sono molto contento di come la squadra ha approcciato e l’entusiasmo che si è creato. Partiamo a fari spenti e vedremo cosa accadrà partita dopo partita. Ma fondamentale sarà il lavoro in settimana perché alla fine il risultato è figlio di quanto fai ogni giorno”. Ma quello odierno è stato anche il giorno del nuovo dg Jesper Fredberg. “Sono felice e onorato di essere qui e non vedo l’ora di lavorare. Mercato? Abbiamo un budget ma anche un po’ di flessibilità. Vogliamo giocatori che possano aiutare anche gli altri a migliorare. Ma abbiamo anche rispetto per tutti i calciatori che sono già qui. L’anno scorso è stato speso tanto ma alla fine non sono arrivati i risultati sperati-ha spiegato Fredberg-. Abbiamo già una lista di giocatori ma non c’è fretta perché dobbiamo scegliere quelli giusti per il nostro tecnico”. Alla conferenza ha preso parte anche il ds Andrea Mancini, che parlando proprio dei futuri giocatori ha aggiunto: “L’importante è che i giocatori vengano qua per lottare e onorare la maglia. Quella della Samp è tra le più importanti al mondo”. Mancini ha infine parlato anche di Estanis Pedrola, rientrato dopo il prestito al Bologna e uno dei giocatori con maggiore tasso tecnico di tutta la rosa: “Pedrola è un giocatore di categoria superiore, un patrimonio della società , lo aiuteremo a star bene fisicamente” .

