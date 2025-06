Sampdoria: oggi squadra in partenza per il ritiro a Roma

agenzia

Poi dopo tre giorni andrà in una località vicino a Salerno

GENOVA, 16 GIU – E’ stato dolce il risveglio della Sampdoria dopo la vittoria nel match di andata dei play out ieri sera al Ferraris con la Salernitana: un 2-0 finale che rassicura i blucerchiati anche se nel ritorno all’Arechi ci sarà comunque da soffrire. La truppa di Alberico Evani partirà questo pomeriggio per Roma e sarà in ritiro tre giorni a Trigoria, ospiti della Roma. Poi la Samp si sposterà in una località campana vicino a Salerno in vista del replay di questi play out in programma venerdì. Ma ci potrebbe essere anche la possibilità di un rinvio di qualche giorno dopo l’intossicazione alimentare che colpito molti giocatori della squadra di Pasquale Marino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA