San Silvestro a mare: a fine anno a Catania la storia si rinnova, un tuffo a mare per salutare il 2024

Sport

Martedì 31 dicembre dalle 10 al porticciolo di Ognina, una gara di nuoto tra il goliardico e l'impresa sportiva organizzata dalla Nuoto Catania di Mario Torrisi. Domenica al Circolo Canottieri Jonica la presentazione ufficiale

Una tradizione con la San Silvestro a mare che si rinnova puntuale dal 1960 grazie all’idea dell’indimenticabile Lallo Pennisi che è scomparso nel 2008, ma ha lasciato in eredità un evento unico nel suo genere che quest’anno compie 65 anni, ma le edizioni che sono state disputate sono state purtroppo due in meno per via dello stop di due anni causato dal Covid.

A destra l’indimenticabile Lallo Pennisi ideatore delal san Silvestro a mare

Martedì 31 dicembre la magia della San Silvestro a mare si rinnoverà puntuale con la 63ª edizione che avrà ancora una volta in cabina di regia nell’organizzazione la Nuoto Catania del presidente Mario Torrisi, che ormai da anni sta provando in tutte le maniera il rilancio in grande stile. Un tuffo a metà tra il goliardico e l’impresa sportiva, una gara di nuoto nelle acque del porticciolo di Ognina, senza nessuna regola e fuori da ogni schema che farà accendere i riflettori sulla nostra città e la Sicilia intera.

Una fase della San Silvestro del 2023

“Già da tempo siamo al lavoro – ci dice Mario Torrisi, presidente della Nuoto Catania – per regalare ancora una volta un’altra grande giornata da vivere alla grande con la San Silvestro a mare, che da sempre rappresenta la maniera migliore e sicuramente speciale per centinaia di partecipanti e per le migliaia di persone che ogni anno assistono all’evento, per salutare l’anno che sta per concludersi”.

L’assessore Sergio Parisi, il sindaco Enrico Trantino, il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi e Riccardo Torrisi vincitore della San Silvestro 2023

La città si prepara così per questa grande giornata e vivere lo spettacolo che centinaia di temerari di tutte le categorie daranno tuffandosi dalla piattaforma davanti al Circolo Canottieri Jonica, bracciate più veloci possibile per tagliare il traguardo dopo circa 70-80 metri nella spiaggetta con gli ultimi metri che riservano sempre insidie.

E quanta storia in questo oltre 60 anni di San Silvestro a mare e basterebbe scorrere l’albo d’oro per rendersene conto. Tanti campioni italiani, siciliani e internazionali del nuoto, tanti, tantissimi i pallanotisti e tra gli altri l’attuale c.t. dell’Italia di pallanuoto maschile, il siracusano Sandro Campagna, oro olimpico da giocatore con il Settebello, superbo vincitore di una bellissima e combattuta edizione del 1979.

Sandro Campagna, ct del Settebello azzurro vincitore della san Silvestro a mare del 1979

Ma basta leggere le cronache dei primi anni e leggere quelle più recenti, si potrà sicuramente apprezzarne la bontà di una manifestazione unica nel suo genere. Un evento forse nato per gioco nella mente del vulcanico Lallo Pennisi (vincitore di due edizioni) e diventato negli anni un riferimento anche per tanti appassionati che provano sfidare la temperatura dell’acqua per ricevere al traguardo il caldo abbraccio del numeroso e competente pubblico che ogni anno non vuole mancare all’appuntamento di fine anno con la San Silvestro a mare.

Riccardo Torrisi, classe 2003, pallanotista della Nuoto Catania, vincitore delle ultime due edizione della san Silvestro a mare

A caccia del terzo successo consecutivo andrà il pallanotista catanese Riccardo Torrisi, classe 2003, vincitore a sorpresa nella prima San Silvestro a mare post-Covid e capace lo scorso anno di concedere un magico bis e la possibilità adesso di dare la caccia al primato di successi alla san Silvestro a mare detenuto con 4 trionfi ciascuno dall’indimenticabile Carlo Scuderi e da Marco Conti che continua a portarsi al via nelle categorie master.

Marco Conti vincitore di 4 edizioni della San Silvestro a mare

L’indimenticabile nuotatore Carlo Scuderi vincitore di 4 edizioni della San Silvestro a mare

Il mitico giudice Antonio Aventaggiato, Antonio Pennisi figlio dell’indimenticabile Lallo e Mario Torrisi presidente della Nuoto Catania

Martedì 31 dicembre appuntamento dalle 10 per le iscrizioni al Circolo Canottieri Jonica con l’inossidabile Antonio Aventaggiato e gli altri giudici di gare pronti ad accogliere tutti prima di dare il via alle otto gare in programma, con il clou la prova assoluta che decreterà il vincitore della 63ª San Silvestro a mare.

L’edizione numero 63 della San Silvestro a mare verrà presentata ufficialmente domenica alle 11 al Circolo Canottieri Jonica.