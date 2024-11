San Siro: Sala, offerta acquisto entro primi tre mesi 2025

agenzia

Il sindaco, la vendita entro l'estate dello stesso anno

MILANO, 11 NOV – “Con i nostri uffici stiamo ipotizzando un percorso che ci porti alla conclusione del procedimento di vendita” dello stadio di San Siro e della aree, “entro l’estate del 2025. Quindi entro il primo trimestre 2025 deve arrivare l’offerta di acquisto da parte delle squadre corredata da un piano di fattibilità aggiornato e dalla relazione tecnica”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale dove ha ipotizzato i tempi per l’acquisto da parte di Inter e Milan dello stadio Meazza e delle areee. “Io, ovviamente, per esprimere una posizione ancor più solida, aspetto questi atti – ha aggiunto -. Mi auguro che finalmente si sia giunti a una soluzione condivisa e definitiva, una soluzione che possa segnare un punto fermo in questo lungo percorso e che, guardi innanzi tutto al bene pubblico in equilibrio con i legittimi interessi delle squadre”. L’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi ha spiegato che “entro aprile ci sarà l’avviso esplorativo per 30 giorni, indicativamente entro luglio la sottoscrizione del contratto di vendita, poi ci sarà il progetto definitivo”.

