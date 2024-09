San Siro: Sala, per Inter e Milan non si può ristrutturare

agenzia

I club propongono un nuovo stadio nella stessa area

MILANO, 13 SET – “Dopo lunghe analisi” Inter e Milan “sono arrivate alla conclusione che San Siro non è ristrutturabile, o perlomeno non lo è a costi accessibili, e quindi non considerano questa ipotesi, come si era pensato negli ultimi mesi, fattibile”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine del vertice con Inter e Milan sul futuro del Meazza. “La loro proposta è di tornare sull’idea di un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro”, un progetto di cui si era già parlato nel 2019. I club, ha spiegato Sala, sono arrivati a questo dopo “lunghe analisi di fattibilità tecnico ed economica”.

