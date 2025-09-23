San Siro: Scaroni, “fiducioso, siamo in dirittura d’arrivo”

agenzia

Miglior architettura internazionale per nuovo stadio stupendo

MILANO, 23 SET – “Mi sembra che siamo in dirittura d’arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l’Inter, per Milano, per le competizioni internazionali e non riesco ad immaginare che Milano non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe”: lo dice il presidente del Milan Paolo Scaroni a Sportmediaset prima del match di Coppa Italia contro il Lecce. Scaroni parla dell’annuncio dei club di affidare a Foster e Manica la realizzazione del nuovo stadio: “Vogliamo avere uno stadio stupendo e abbiamo scelto il meglio dell’architettura internazionale. Foster e Manica sono dei grandi architetti, Foster probabilmente è la stella dell’architettura mondiale, e si sono già cimentati negli stadi. Foster è il responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, dopo aver abbattuto il vecchio Wembley e averne fatto un meraviglioso stadio. Vogliamo qui fare la stessa cosa. Grande ottimismo e grande fiducia nella politica, sarà il Consiglio Comunale che dovrà varare l’operazione nei prossimi giorni”.

