Santos preoccupato per l’ultimo infortunio di Neymar

Gli esami confermano una lesione muscolare alla coscia sinistra

ROMA, 19 APR – L’ultimo infortunio subito da Neymar potrebbe essere più grave del previsto. È quanto si legge nel referto medico rilasciato dal Santos dopo l’uscita dal campo del brasiliano al 32′ della partita contro l’Atlético Mineiro (2-0). Il brasiliano ex Barcellona era rientrato solo da una settimana, dopo essersi ripreso da un altro infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per circa un mese e mezzo. Secondo quanto riferisce il comunicato del Santos, l’attaccante “ha avvertito un nuovo fastidio alla coscia sinistra. È stato sottoposto a esami di diagnostica per immagini e una nuova lesione è stata confermata, questa volta al muscolo semimembranoso. Il numero 10 del Peixe ha già iniziato il trattamento presso il CT Rei Pelé. Rispetto alla precedente lesione, ad un altro muscolo, non si è verificata alcuna recidiva”.

