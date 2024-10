“Sardinia innovative boat week”, a Olbia la nautica sostenibile

agenzia

Ricerca, innovazione e agonismo in mare dal 16 al 19 ottobre

ROMA, 08 OTT – Olbia e il suo mare saranno per quattro giorni, tra il 16 e il 19 ottobre prossimi, lo scenario della “Sardinia innovative boat week”, una competizione di livello mondiale tra barche a propulsione solare, elettrica e alimentate a idrogeno, guidate da team universitari di tutto il mondo impegnati nella nautica sostenibile. Ricerca, tecnologia ma anche passione e agonismo, perchè sono previste tante gare, con match race, duelli, slalom, speed record, endurance race e championship race per due classi di imbarcazioni. Per la prima volta, nel Mediterraneo ci sarà una nuova tappa mondiale affiancarsi alla storica ‘Monaco Energy Boat Challenge’. La manifestazione – ideata e organizzata da Blu.E Matrix asd, che fa capo all’ammiraglio della Marina Ugo Bertelli, sostenuta dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, patrocinata dai ministeri Università e Ricerca e Sport e giovani – vede coinvolte dieci università coinvolte, di cui quattro italiane, e anche due team di studenti delle scuole superiori sarde. Il programma prevede poi talk, laboratori, workshop all’insegna dello sport, dell’innovazione e della tutela dell’ambiente. La mission dei partecipanti è esplorare nuove tecnologie, materiali innovativi e sistemi di propulsione alternativi, il tutto con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le prestazioni nautiche. Ogni team avrà l’opportunità di rappresentare lo stato dell’arte nella tecnologia sostenibile applicata alla nautica, ispirando un cambiamento significativo e dimostrando che costruire un mondo migliore è un obiettivo attuabile.

