Sarri, per la Panchina d’oro ho votato Thiago Motta

agenzia

"Scudetto aperto, spero che l'Atalanta resti lì fino all'ultimo"

ROMA, 24 MAR – “Per la panchina d’oro io ho votato Thiago Motta”. Lo ha detto Maurizio Sarri, a SkySport, a margine della cerimonia di Coverciano in cui i tecnici della serie A scelgono il miglior allenatore della passata stagione. “Questo – ha detto il tecnico ex Juve – è un premio strano: si vota per la stagione ’23-’24, ma otto o nove mesi dopo e nel frattempo succedono cose. Se si fosse votato dopo l’ultima giornata, poteva vincere Thiago per il suo Bologna. Ma ora siamo a marzo…”. Quanto all’esonero dell’italo-brasiliano, “da fuori è sempre difficile giudicare. Quando mancano i risultati, a certi livelli le conseguenze possono esserci”. Sarri ha poi parlato della corsa scudetto. “Dell’Inter – ha detto – si sapeva da inizio stagione. Spero l’Atalanta resti lì fino all’ultimo, perchè è una storia bellissima. Stamane ho avuto la fortuna di parlare con Conte, mi ha fatto piacere che abbia apprezzato l’amore del popolo napoletano”.

