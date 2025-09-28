Sassuolo: Grosso, ‘i rigori? decisioni frettolose’

agenzia

'Sul primo in particolare era fallo di Zaniolo'

REGGIO EMILIA, 28 SET – “I rigori? Decisioni frettolose, a mio avviso, ma non ho visto le immagini quindi i miei giudizi valgono per quello che ho visto dal campo. Sul primo, in particolare, era fallo di Zaniolo. E a voler essere pignoli anche la trattenuta su Thorstvedt meritava qualcosa di più. Ma gli episodi vanno e vengono”. Così Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha parlato dei due calci rigore assegnati all’Udinese dall’arbitro Perenzoni, poi revocati dopo il controllo al Var.

