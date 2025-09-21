Sassuolo: Grosso, siamo stati bravi e usciamo a testa alta

agenzia

"Se l'arbitro avesse avuto più coraggio nel finale...

MILANO, 21 SET – “Siamo stati bravi, perché non era facile. Avversario forte, complimenti ai ragazzi nonostante il risultato. Siamo ripartiti in un campionato nuovo con tanti ragazzi nuovi, abbiamo grandi margini di miglioramento, vogliamo crescere e continueremo a lavorare. Oggi ci abbiamo creduto e abbiamo creato dei presupposti per provarci. Possiamo uscire dal campo a testa alta”. Lo ha detto il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, intervistato da Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter. “Siamo una squadra che ha ragazzi nuovi nella categoria. Dobbiamo mantenere sempre l’equilibrio giusto, provando a mettere coraggio nelle partite. Nel finale, se l’arbitro avesse avuto un pizzico di coraggio in più, magari ci sarebbe potuto essere qualcosa in nostro favore in area (per una trattenuta di Frattesi su Matic, ndr) – ha affermato ancora Grosso -. Ma ci teniamo la prestazione. Il calendario ci mette ora di fronte ad avversari che lotteranno con noi per mantenere la categoria. Abbiamo comunque giocatori di qualità e proveremo a migliorarci”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA