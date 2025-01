Scambio prestiti portieri Cagliari-Napoli, Caprile rossoblu

agenzia

Scuffet alla corte di Conte, farà il secondo di Meret

ROMA, 06 GEN – Elia Caprile, classe 2001, in arrivo a Cagliari dal Napoli. Mentre Simone Scuffet, 1996, il portiere che ha difeso i pali rossoblu a Monza, sarà presto a disposizione di Antonio Conte. La formula è quella dello scambio di prestiti, ma è prevista la possibilità per il club di Tommaso Giulini di riscattare il giocatore a una cifra che si aggira intorno agli otto milioni. Domani visite mediche e firme. Scuffet invece sará il secondo del suo concittadino Alex Meret: entrambi sono di Udine e sono cresciuti nelle giovanili dei bianconeri friulani. L’arrivo in nottata di Caprile è legato alla necessità del tecnico di valutare il più in fretta possibile le condizioni del portiere in vista di un impiego da titolare sabato in trasferta con il Milan. Nicola conosce bene Caprile: era un suo giocatore l’anno scorso a Empoli.

