Scaroni ‘nuovo San Siro? Ottimista ma San Donato porta aperta’

Marotta 'E' giusto arrivare a una conclusione'

ROMA, 27 NOV – “Nuovo stadio? Sono ottimista per il percorso del nuovo San Siro, ma ci sono state sempre tante sorprese in passato, per questo teniamo ben aperta la porta di San Donato”. Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, durante Sport Industry Talk a Roma. “Stiamo valutando l’ipotesi del 2018, ovvero trasformare l’area di San Siro con un nuovo impianto ma mantenendo alcune caratteristiche architettoniche – ha aggiunto -. Se Milan e Inter faranno un nuovo stadio, deve essere il più bello del mondo. Non è San Siro a essere iconico, sono Milan e Inter che lo hanno reso tale”. Sullo stesso tema è intervenuto anche il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta: “Lo stadio oggi rappresenta il senso di apparenza di un club. E’ luogo di incontro e aggregazione è anche asset patrimoniale che genera ricavi forti. E’ giusto cercare di arrivare a una conclusine, oggi pecchiamo in questo”.

