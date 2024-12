Scheffler e McIlroy vincono 10 mln in criptovalute

agenzia

Sconfitti a Las Vegas assi della Superlega

ROMA, 18 DIC – Scottie Scheffler e Rory McIlroy, rispettivamente al primo e al terzo posto nel ranking mondiale maschile di golf, fedelissimi del PGA Tour, a Las Vegas hanno battuto il duo tutto americano composto da Bryson DeChambeau e Brooks Koepka, tra gli assi della Superlega araba. Il successo ha fruttato 10 milioni di dollari (5.000.000 a testa) in criptovalute ai big del massimo circuito statunitense nella prima edizione di “The Showdown”. In Nevada, per la prima volta – eccezion fatta per gli eventi Major e la gara individuale alle Olimpiadi – due campioni del PGA Tour hanno affrontato altrettante star della Liv Golf. “Il grande inizio di McIlroy è stato determinante per la nostra vittoria”, le dichiarazioni di Scheffler al termine dell’evento. “Spero in una rivincita, è stata un bella battaglia”, ha spiegato invece DeChambeau.

