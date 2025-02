Scherma: Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo a caccia del podio in Coppa del Mondo

Sport

Sabato a Barcellona in Spagna, le due etnee oro con l'Italspada ai Giochi di Parigi 2024, in gara per la seconda prova del 2025. In Germania in pedana lo spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino. Gp di fioretto a Torino con tutti campioni azzurri e c'è anche l'etneo Federico Pistorio

Un fine settimana di grandi appuntamenti attende la scherma azzurra: da giovedì a domenica, andranno in pedana ben 64 azzurri. La Coppa del Mondo infatti farà tappa a Heidenheim in Germania (spadisti maschile), a Barcellona in spagna (spada femminile) e a Torino nell’appuntamento più atteso, il Grand Prix di fioretto femminile e maschile presentato la settimana scorsa da Daniele Garozzo, l’acese, da atleta oro olimpico nel fioretto e adesso vicepresidente della Federscherma italiana presieduta dal catanese Gigi Mazzone.

Federscherma nazionale: il presidente Gigi Mazzone e il vice Daniele Garozzo

IL QUARTETTO ETNEO. In azzurro spazio a un quartetto etneo composto dalle due campionesse olimpiche Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro) e Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri), oro con l’Italspada ai Giochi di Parigi 2024, impegnate a Barcellona insieme all’altro spadista Gianpaolo Buzzacchino (Gs Fiamme Oro) in pedana in Germania e nel fioretto Federico Pistorio (Scherma Frascati)..

La spadista catanese Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro)

Rossella Fiamingo (Fiamme Oro)

CACCIA AL PODIO PER SANTUCCIO E FIAMINGO. A caccia del podio andranno Alberta Santuccio che all’esordio lo scorso fine gennaio a Doha ha sfiorato il podio chiudendo al 6° posto la stessa posizione che occupa adesso nel ranking mondiale, dove invece si trova al 19° posto Rossella Fiamingo che a Doha aveva chiuso al 20° posto. Le due etnee saranno in gara solo nella prova individuale con il tabellone principale in programma sabato.

Alberta Santuccio e il marito Francesco Aragona

Rossella Fiamingo e il fidanzato Greg Paltrinieri

Il c.t. Dario Chiadò per la gara a squadra di domenica schiererà un quartetto inedito con Isola, Kowalczyk, Marzani e la sola Giulia Rizzi oro olimpico con le due etnee e Mara Navarria. In Germania dove ci sarà Davide Di Veroli tra le punte azzurre, comincerà invece da giovedì la sua gara Gianpaolo Buzzacchino reduce dal soddisfacente 32° posto di Doha che l’ha fatto risalire al 74° posto nel ranking internazionale, Il giovane talento etneo partirà dai gironi: nel mirino il tabellone principale di venerdì.

Lo spadista etneo Gianpaolo Buzzacchino (Fiamme Oro)

FIORETTO I BIG AZZURRI A TORINO: C’E’ ANCHE PISTORIO. Tutti i medagliati del fioretto azzurro ai Giochi di Parigi 2024 saranno in pedana nel Grand Prix di Torino, in programma da giovedì a domenica, nell’unica tappa italiana del circuito d’élite della scherma mondiale. Al femminile esordio nel 2025 per l’iridata Alice Volpi in gara con l’olimpionica Arianna Errigo e le altre medagliate a squadre in Francia Martina Favaretto e Francesca Palumbo.

Il fiorettista catanese Federico Pistorio (Scherma Frascati)

Nella squadra maschile torna in pedana in Coppa del Mondo l’etneo Federico Pistorio a caccia di punti importanti per risalire nel ranking.

Daniele Garozzo vicepresidente della Federscherma nazionale

