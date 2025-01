Scherma: Bebe Vio in consiglio federale, c’è anche Garozzo

agenzia

Si chiude assemblea elettiva

ROMA, 19 GEN – L’assemblea elettiva in corso al Coni della Federscherma che ha eletto Luigi Mazzone come nuovo presidente federale ha votato anche per la composizione del consiglio. In quota affiliati spicca il nome di Daniele Garozzo, oro nel fioretto ai Giochi olimpici di Rio, mentre in quota atleti c’è la pluricampionessa olimpica Bebe Vio, oltre a Federico Vismara, oro mondiale a Milano 2023. Presenti anche Daria Marchetti, Elisa Albini, Paolo Menis, Andrea Sirena, Marcello Antonio Scisciolo e Francesco Montini ancora in quota affiliati; Cristiana Cascioli in quota Tecnici. Infine, Gianfranco Picco è stato eletto Presidente del Collegio Revisori.

