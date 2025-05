Scherma: cdm fioretto; oro e argento per team Italia a Vancouver

agenzia

Le ragazze battono in finale gli Usa, secondo posto per i maschi

ROMA, 05 MAG – L’Italia del fioretto femminile ha vinto la prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo a Vancouver, in Canada, mentre il team maschile ha chiuso al secondo posto. Per il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Favaretto, Anna Cristino ed Elena Tangherlini è la quarta medaglia d’oro a squadre consecutiva quest’anno, successo sfiorato da Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Tommaso Marini e Davide Filippi, fermati solo dagli Stati Uniti in finale. Le ragazze del ct Simone Vanni agli ottavi hanno battuto il Cile 45-22, quindi l’Ungheria per 45-27. In semifinale, altro ampio successo, per 45-32, sulla Francia, mentre la finale contro gli Stati Uniti è stata più combattuta. Le azzurre si sono imposte in rimonta per 45-42. La competizione maschile è iniziata con gli azzurri che negli ottavi hanno battuto la Spagna per 45-15, poi hanno superato Hong Kong 45-32. In semifinale hanno dominato sulla Francia, imponendosi per 45-29. Nella finale, l’Italia si è arresa solo nelle ultimissime battute agli Usa, bravi a rimontare e vincere per 43-41. La tappa di cdm in Canada ha portato alla conquista di cinque medaglie complessive: due gli ori con il successo di Favaretto nella prova individuale e quello della squadra femminile, due gli argenti con Filippi e il team maschile e il bronzo per Errigo nel torneo individuale. Il prossimo appuntamento per il fioretto sarà in Cina con il Grand Prix di Shanghai dal 16 al 18 di maggio, ultima tappa prima degli Europei di Genova.

