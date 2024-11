Scherma: cdm spada, azzurre d’argento a Fujairah

agenzia

La giovane formazione italiana fermata solo dall'Estonia

ROMA, 10 NOV – L’Italia di spada femminile conquista la medaglia d’argento nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi hanno raccolto il testimone delle campionesse olimpiche di Parigi 2024 sciorinando sulle pedane degli Emirati Arabi una prestazione d’alto profilo, per la scherma espressa ma anche per il carattere. Nel match degli ottavi, l’Italia ha sofferto e lottato punto su punto contro la Svezia, riuscendo a spuntarla 41-40. Da lì in avanti le italiane hanno prima dominato la Polonia nei quarti (31-24) e poi battuto 45-34 gli Stati Uniti. All’ultimo atto, contro l’Estonia, la formazione azzurra ha lottato ma è stata sconfitta 45-34. Per le spadiste, prossimo appuntamento del circuito iridato dal 21 al 24 novembre a Vancouver, in Canada.

