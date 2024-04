Scherma: cdm spada donne, oro dell’Italia a Nanchino

agenzia

Le azzurre battono la Cina 43-34 in finale

ROMA, 24 MAR – Le spadiste azzurre hanno vinto la medaglia d’oro nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di coppa del mondo a Nanchino, in Cina. Dopo il successo di ieri di Giulia Rizzi e il bronzo di Alberta Santuccio nella prova individuale, le due atlete insieme con Rossella Fiamingo e Mara Navarria sono salite di nuovo sul podio, battendo in finale proprio la Cina padrona di casa. Il team delle spadiste italiane, già qualificato per Parigi 2024, ha cominciato subito con determinazione: negli ottavi di finale ha sconfitto 45-30 Israele e quindi nei quarti gli Stati Uniti per 42-33. Nella semifinale, l’Italia ha avuto la meglio sull’Ungheria (45-39), volando all’ultimo atto. Contro la Cina, per sei frazioni su nove, le azzurre sono state in lieve svantaggio, poi, nell’ultima tornata di assalti c’è stata la rimonta: il +3 per Rizzi e Fiamingo e il +4 di Santuccio ha scavato per scavare un solco che è valso il 43-34 per l’Italia.

