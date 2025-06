Scherma: domani a Genova via agli Europei, in azzurro gli etnei Santuccio, Fiamingo e Buzzacchino

Sport

Alberta e Rossella in pedana lunedì (individuale) e giovedì (squadra), Gianpaolo nella prova a squadre di mercoledì. Il fiorettista catanese Federico Pistorio alle Universiadi di Essen in Germania

L’Italia torna ad ospitare una rassegna continentale assoluta con gli Europei in programma da domani al 19 prossimo a Genova, primo appuntamento internazionale del quadrienno olimpico che porterà ai Giochi di Los Angeles 2028.

I Commissari tecnici azzurri Simone Vanni (fioretto), Dario Chiadò (spada), Andrea Aquili (sciabola femminile) e Andrea Terenzio (sciabola maschile) hanno convocato 28 azzurri con il fioretto femminile con le stelle Arianna Errigo e Alice Volpi e la sciabola maschile in testa Luca Curatoli che faranno l’esordio domani nella prova individuale.

La spadista etnea Alberta Santuccio (Foto Augusto Bizzi)

La spadista etnea Rossella Fiamingo (Foto Augusto Bizzi)

SICILIA IN PEDANA CON SANTUCCIO, FIAMINGO E BUZZACCHINO. Tre etnei in azzurro nella spada, Alberta Santuccio (n° 6 del ranking mondiale) e Rossella Fiamingo (numero 15) in gara lunedì nella prova individuale e giovedì prossimo nella prova a squadre e Gianpaolo Buzzacchino (numero 35) che prenderà parte solo alla propva a squadre di mercoledì prossimo.

L’etneo Gianpaolo Buzzacchino

UNIVERSIADE IN GERMANIA: IN AZZURRO L’ETNEO PISTORIO. Intanto è stata definita la delegazione della scherma azzurra che prenderà parte all’Universiade di Rhine-Ruhr 2025 in programma sulle pedane di Essen, dal 17 al 23 luglio.

Il fiorettista etneo Federico Pistorio