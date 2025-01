Scherma: esordio in coppa del Mondo per le due spadiste Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio

Sport

Le due etnee domenica saranno in gara a Doha, sei mesi dopo l'oro con l'Italspada ai Giochi di Parigi 2024. "Siamo pronte e non vediamo l'ora di tornare in pedana". In gara anche l'altro etneo Gianpaolo Buzzacchino

Il Grand Prix di Doha aprirà oggi il 2025 internazionale della spada. Nella capitale del Qatar, ci sarà l’esordio sei mesi dopo l’oro ai Giochi di Parigi 2024 delle due spadiste etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo. Una lunga pausa che è servita alle due straordinarie campionesse etnee che si allenano a Roma con lo stesso maestro, Daniele Pantoni, per ricaricare le pile e pronte adesso a cominciare il quadriennio Olimpico verso Los Angeles 2028.

Le due spadiste etnee Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo

“Sono felice di ritornare finalmente in gara – ci dice Rossella Fiamingo legata sentimentalmente al campione del nuoto azzurro Greg Paltrinieri – mi manca l’adrenalina della competizione e non vedo l’ora di andare in pedana”.

La spadista etnea Rossella Fiamingo (Cs Carabinieri)

“Sono prontissima – sottolinea Alberta Santuccio che nel 2024 dopo la laurea e la stoccata vincente che ha dato l’oro all’Italspada nella finale contro la Francia, il 12 ottobre si è sposata con Francesco Aragona – e non vedo l’ora di tornare in pedana”.

La spadista etnea Alberta Santuccio (Gs Fiamme Oro)

A Doha la Alberta Santuccio (Fiamme Oro) ripartirà da numero 7 e Rossella Fiamingo (Cs Garabinieri) da numero 19 del ranking internazionale così partiranno direttamente dal tabellone principale in programma domenica per dare la caccia al primo podio internazionale del 2025.

Domani invece toccherà al catanese Gianpaolo Buzzacchino andare in pedana nelle eliminatorie di spada maschile, nel mirino l’ingresso nei 64 di domenica e migliorare l’attuale posizione nel ranking internazionale che vede lo spadista delle Fiamme Oro all’88° posto.

Gianpaolo Buzzacchino (Gs Fiamme Oro)