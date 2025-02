Scherma: etnei in azzurro, Benedetta Giuffrè e Francesco Lodato in Coppa del Mondo U.20 e Maria Roberta Casale agli Europei U. 17

Sport

In orbita i tre talenti del Cus Catania. Domani e domenica a Misterbianco prova nazionale di fioretto e sciabola e Serie C2 di spada e in programma anche il consiglio della Federscherma nazionale

Si tinge sempre di azzurro la scherma siciliana. La Federscherma ha infatti ufficializzato le convocazioni per gli Europei Under 17 e Under 20 in programma dal 23 prossimo al 2 marzo ad Antalya in Turchia e in pedana con l’Italia Under 17 ci sarà Maria Roberta Casale, classe 2008, talento del Cus Catania, pronta ancora una volta a dare il meglio in azzurro.

Maria Roberta Casale, classe 2008, tra le stelle del Cus Catania di scherma

COPPA DEL MONDO UNDER 20: IN PEDANA GIUFFRE’ E LODATO. Questo fine settimana è invece dedicato alla Coppa del Mondo Under 20 di spada, domani e domenica a Beauvais, in Francia la prova femminile e a Vrsac in Serbia quella maschile.

Benedetta Giuffrè e Francesco Lodato (Cus Catania)

Sulle pedane francesi, per la prova individuale di domani sarà impegnata Benedetta Giuffrè del Cus Catania, decisa regalarsi una grande giornata in azzurro.

Benedetta Giuffrè (Cus Catania) vestirà ancora l’azzurro

A Vrsac è invece in programma la tappa di spada maschile e nella prova individuale di domani in pedana l’altro spadista cusino Francesco Lodato.

Francesco Lodato (Cus Catania) in azzurro

SCHERMA A MISTERBIANO: DA DOMANI FIORETTO E SCIABOLA E SERIE C2 DI SPADA. Tornano invece ad animarsi le pedane della SiciliaFiere di Misterbianco. Domani e domenica con l’organizzazione curata dal Club Scherma Acireale di Sebastiano Manzoni, in programma la 2ª prova di qualificazione Assoluti di fioretto e sciabola e i campionati Zonali di Serie C2 di spada maschile e femminile.

Il primo consiglio federale del 25 gennaio scorso a Roma con il nuovo presidente Gigi Mazzone, il vice Daniele Garozzo e i consiglieri, affiancati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Cip Luca Pancalli